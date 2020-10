Les cambriolages augmentent à cette époque de l'année: quelles sont les mesures pour s'en prémunir?

Cette nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. Concrètement, à trois heures du matin, il sera deux heures. Nous gagnons donc une heure de sommeil et il fera sombre plus tôt. Cette obscurité augmente le risque de cambriolage. La directrice sécurité et prévention du Service public fédéral intérieur Cathy Grimmeau est l'invité du RTL Info 13 heures pour évoquer les précautions à prendre.

En 5 minutes, un cambrioleur peut rentrer, voler tout ce qu'il y a à voler et fuir

"On constate chaque année une recrudescence du nombre de cambriolages pendant les mois sombres", note-t-elle. Cela correspond donc à la période entre octobre et février. Ce fait s'explique par la facilité qu'ont les cambrioleurs pour détecter si des personnes sont présentes ou non dans les habitations. "Ça peut être le fait de voir s'il y a une lumière allumée, si les volets sont déjà abaissés, s'il n'y a pas de feu dans la cheminée..."

Le SPF Intérieur met donc en garde la population, d'autant que les voleurs prennent très peu de temps pour commettre leur larcin : "En 5 minutes, un cambrioleur peut rentrer, voler tout ce qu'il y a à voler et fuir". Même en étant plus souvent présent chez soi compte tenu des conditions actuelles, en pratiquant davantage le télétravail, il existe toujours des occasions pour les voleurs selon Cathy Grimmeau. "On va toujours conduire ses enfants à l'école, on va faire ses courses", rappelle-t-elle.

Comment sécuriser son habitation ?

Pour éviter d'être victime de ces cambriolages, des solutions pour renforcer la sécurité existent. Le SPF Intérieur préconise déjà la prise de bonnes habitudes qui ne coûtent rien : "Fermer sa porte à clé. Généralement, les personnes claquent juste la porte en partant. Fermer ses fenêtres. En laissant une fenêtre en oscillo-battant, un cambrioleur peut facilement l'ouvrir en moins d'une minute. Pendant la période des mois sombres, laisser un éclairage sur un programmateur automatique ou laisser une radio allumée pour toujours laisser une impression de présence. On peut également entretenir de bons contacts avec ses voisins pour pouvoir jeter un œil sur les habitations dans le quartier", liste la directrice sécurité et prévention.

Il reste possible également de renforcer les portes et fenêtres. Pour cela il est recommandé de contacter un conseiller en prévention vol. Cet expert de la zone de police ou de la commune vient gratuitement à domicile pour faire le tour de l'habitation. Il donne ensuite des conseils précis sur les mesures nécessaires à prendre. Pour bénéficier de ce service, il faut prendre un rendez-vous sur le site 1joursans.be

Cambriolages en baisse

Si le nombre de cambriolages augmentent pendant la période de l'année où les jours sont courts, le nombre de cambriolages en Belgique est en baisse constante depuis sept ans, selon les chiffres de la police fédérale. De 72.000 faits en 2014, le total a été ramené à 47.623 l'an dernier. Cela correspond tout de même à une moyenne de 130 par jour. "Un cambriolage occasionne non seulement des dégâts matériels, mais cela a également un impact émotionnel considérable sur les victimes", souligne la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

