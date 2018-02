Combien a rapporté la taxe kilométrique en Belgique?

La redevance kilométrique imposée aux camions qui circulent sur les routes belges a rapporté 676 millions d'euros en 2017.

En avril 2016, la taxe kilométrique pour les poids lourds entrait en vigueur en Belgique. Selon des chiffres communiqués par la Dh, cette redevance a rapporté 676 millions en 2017.

424 millions reviennent à la Flandre tandis que 241 millions vont à la région wallonne. Les caisses bruxelloises ont, quant à elles, récolté 10 millions d'euros.

Parmi les camions qui circulent sur nos routes, 46% d'entre eux sont immatriculés en Belgique. Viennent ensuite les camions néerlandais. Ils représentent 10,7% du trafic. On enregistre également 9,2% des camions venant de Pologne et 6% de Roumanie. Selon la Dh, ce sont les chauffeurs polonais qui effectuent le plus de kilomètres sur les routes belges.





Moins de véhicules polluants sur nos routes

Depuis l'instauration de la taxe kilométrique, la part de camions Euro 6, soit les moins polluants du marché, augmente. Elle a dépassé la barre des 50% à la fin de l'année dernière. En avril 2016, au moment de l'entrée en vigueur de la taxe kilométrique pour les camions dont la masse maximale autorisée (MMA) dépasse 3,5 tonnes, ce pourcentage ne s'élevait encore qu'à 29,3 % selon Viapass, l'organisme qui coordonne et contrôle la taxe kilométrique en Belgique.

Sur les routes à péage belges, le coût par kilomètre est moins élevé pour les camions Euro 6 que pour d'autres camions plus vieux et plus polluants. La classe d'émission Euro, la masse maximale autorités (MMA) du camion et le type de voirie sont les trois paramètres qui déterminent le prix au kilomètre.