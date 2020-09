Campagne de sensibilisation au respect pour le métier d'aide-ménagère

(Belga) Le Fonds de soutenabilité Titres-Services lance une action nationale de sensibilisation au respect des aide-ménagères. L'idée est d'encourager les gens à partager un message de respect aux aides-ménagères via le hashtag #cenestpasmagique, car le "nettoyage n'est pas magique mais le fruit du travail d'une aide-ménagère.

Des groupes de concertation d'aides-ménagères font état du manque d'appréciation dont jouissent les travailleurs -souvent des travailleuses- de ce secteur. Cela joue sur le ressenti de ces travailleurs/euses qui se sentent sous-estimé(e)s. Le Fonds de soutenabilité souhaite conscientiser les utilisateurs des titres-services à l'importance de faire attention à leur aide-ménagère et à respecter suffisamment son travail. Il y aura donc une campagne d'information en ligne et une invitation faite au grand public de rédiger en ligne un message de valorisation de son aide-ménagère sous le hashtag #cenestpasmagique. Les messages seront affichés sur un mur à Tour&Taxis à Bruxelles. Enfin, un site internet (www.tousrespectueux.be) fournira conseils et informations. (Belga)