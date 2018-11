Canada: un jardinier-paysagiste accusé de huit meurtres en série sera jugé en 2020

(Belga) Le procès d'un jardinier-paysagiste canadien inculpé des meurtres de huit hommes ayant fréquenté la communauté gay de Toronto aura lieu le 6 janvier 2020, a ordonné vendredi un juge.

Bruce McArthur, un auto-entrepreneur de 67 ans, a été inculpé en début d'année dans le cadre d'une très longue enquête de la police de Toronto sur des personnes portées disparues. Selon la police, il a profité de son emploi de jardinier-paysagiste pour enterrer les corps démembrés de sept de ses victimes dans des jardinières d'un de se clients, où il entreposait également son matériel. Le corps de la huitième victime a été retrouvée dans un ravin derrière la maison de ce client. Son procès devrait durer de trois à quatre mois, a indiqué le juge John McMahon de la Cour supérieure de l'Ontario. Quelque 75 jardins de la région de Toronto où Bruce McArthur avaient eu des contrats d'entretien au fil des années ont été fouillés par la police au printemps et à l'été. La police a rouvert également quinze dossiers de meurtres commis entre 1975 et 1997, avant de conclure qu'il était peu probable que l'accusé ait fait d'autres victimes. L'une des huit victimes était un ancien amant de Bruce McArthur, les autres étant respectivement deux immigrants afghans, deux réfugiés sri-lankais, un Iranien, un Turc et un sans domicile fixe qui se prostituait. Tous avaient disparu entre 2010 et 2017. (Belga)