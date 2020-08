Pourquoi les accidents de la route augmentent avec cette canicule?

C'est une conséquence de la chaleur. Les accrochages sur la route sont plus nombreux en cas de canicule. Une augmentation qui atteint 11 % pour les accidents grave, selon l'institut pour la sécurité routière Vias. Comment expliquer ce phénomène?

Durant environ une semaine, les fortes chaleurs vont persister dans notre pays. L’institut pour la sécurité routière VIAS estime que cela risque d’entraîner 60 à 70 accidents graves supplémentaires et 15 à 20 décès de plus. Chaque année durant les périodes caniculaires, les accidents sont en effet plus nombreux.

En cas de canicule, le nombre d’accidents grave augmente de 11%, avec 14% de tués et blessés graves en plus. Plusieurs explications, notamment le nombre plus élevé de véhicules sur nos routes, particulièrement les deux roues.

Benoit Godart, porte-parole de VIAS: "Les conducteurs sont plus irritables, ils sont aussi plus fatigués car on dort très mal la nuit avec cette canicule. A la moindre frustration, ils ont tendance à s'énerver et commettre plus d'erreurs ce qui explique qu'il y a plus d'accidents."

L’institut VIAS rappelle également qu’en cette période, il ne faut absolument pas laisser les enfants et les animaux dans un véhicule à l’arrêt. "Au bout d'une vingtaine de minutes, l'air devient totalement irrespirable pour une personne humaine ou un animal. Quand on n'a pas la possibilité de mettre sa voiture à l'ombre, il faut de toute façon éviter de se trouver dans une voiture arrêtée."

En période caniculaire, le nombre de dépannages est également en hausse de 20%. Les problèmes de batteries ou du système de refroidissement du moteur sont plus nombreux.