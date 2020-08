Le record de température pour le mois d'août à Uccle a été battu samedi après-midi: 35,9 degrés ont été enregistrés. Ces fortes chaleurs durent et se prolongent pendant plusieurs jours. Avec une question: faut-il entretenir son jardin et comment?

Ce n'est pas toujours évident d'entretenir son jardin avec les températures actuelles.

Le premier conseil donné par Vincent Dassonville, propriétaire d'une pépinière, est d'arroser quotidiennement ses plantes mais pas n'importe comment. "Ce que je conseille, c'est d'arroser très tôt le matin ou très tard le soir donc lorsqu'il y a un peu plus de fraîcheur. La quantité d'eau est variable en fonction des différentes plantes. Je conseille de peut-être ne pas trop arroser et aller de manière permanente donc tous les jours peut-être arroser un peu", a-t-il expliqué au micro de nos journalistes Justine Roldan Perez et Xavier Preyat.

Par contre, il ne faut pas arroser sa pelouse même si elle a été brûlée par le soleil. "Il ne faut certainement pas s'inquiéter: ne pas arroser pour ne pas favoriser les mauvaises herbes. Dès que les pluies vont arriver, les premières pluies vont arriver, il faudra juste gratter les endroits où les gazons sont brûlés avec des semences qui sont prévues à cet effet et les pelouses vont redémarrer sans aucun problème avec un petit peu d'engrais", a assuré Vincent Dassonville.

Autre point très important: si vos arbres et vos haies ont beaucoup poussé, ce n'est pas le moment pour les tailler. "Il faut savoir que maintenant avec ces fortes chaleurs, toute la végétation est en train de protéger les nouvelles pousses qui sont en-dessous des feuilles et donc moi je déconseille de tailler par des chaleurs aussi importantes pour ne pas brûler les nouvelles pousses qui sont en-dessous des anciennes feuilles", a précisé Vincent Dassonville.

Concernant les arbres méditerranéens, comme les palmiers et les oliviers qui ont la cote en ce moment, il est conseillé de les arroser quotidiennement s'ils sont en pot et une fois par semaine s'ils sont en terre.