CAP48 et la RTBF lancent une nouvelle campagne de sensibilisation pour "la vie d'après"

(Belga) L'organisation CAP48 a révélé mardi sa nouvelle campagne de sensibilisation, réalisée en collaboration avec la RTBF. Avec le slogan "La vie d'après, c'est aller de l'avant", elle met une nouvelle fois l'accent sur les handicaps qui surviennent en cours de vie. En Belgique, c'est le cas de 80% des handicaps, rappelle-t-elle.

Faisant référence à la crise du coronavirus, CAP48 qualifie 2020 d'année "pourrie", mais désire en faire "l'année de la solidarité". "Cette crise a généré des difficultés vécues par tous, mais elles sont exarcerbées chez les personnes en situation de handicap et les jeunes en institution qui ont particulièrement souffert ces derniers mois", indique l'organisation. "Aujourd'hui, en lançant notre mobilisation annuelle, nous disons que nous sommes là et que nous serons toujours là", affirme Renaud Tockert, administrateur général de CAP48, lors d'une conférence de presse mercredi. Pour sa campagne, CAP48 met en avant deux jeunes atteints de handicap à la suite d'un accident. Louis, 24 ans, est paraplégique depuis une chute à vélo en 2012. Aujourd'hui, il pratique l'aviron et est devenu sportif de haut niveau. "On a un accident, mais rien ne s'arrête et on peut encore vivre plein de belles choses", assure-t-il. Anaïs, 25 ans, a elle aussi eu un accident il y a 8 ans. Percutée par un bus, elle a subi trois opérations et une amputation du pied, mais affirme aujourd'hui avoir une vie normale. Plusieurs actions sont organisées pour récolter des dons comme les "100 km connectés", à parcourir de son côté entre le 21 septembre et le 11 octobre au profit de la recherche médicale sur la polyarthrite, une maladie qui rend les gestes quotidiens douloureux et difficiles. Cette année, les traditionnels post-it sont à l'effigie de Yakari, petit Indien de la tribu des Sioux. En raison du coronavirus, ils seront majoritairement vendus en pharmacie du 23 septembre au 10 octobre. La rando CAP48 pour les bikers a quant à elle été remplacée par la vente de deux roadbooks, dont 445 exemplaires ont déjà été écoulés. La soirée de clôture de la campagne se déroulera le 11 octobre en compagnie d'animateurs, d'artistes ou encore de bénévoles. (Belga)