Cardinal De Kesel: une homélie de Noël sous le signe de la solidarité

"Seule la solidarité peut apporter le salut. Seule la solidarité garantit la vraie liberté": l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Jozef De Kesel, a livré dans la nuit de vendredi à samedi une homélie appelant à la solidarité et à l'ouverture aux autres, dans un contexte de pandémie et face aux drames migratoires et aux suites des inondations en Wallonie.

Un nouveau-né dans une crèche, qui restera toute sa vie "solidaire avec tous ceux qui en ce monde ne comptent pour rien", c'est "tout le contraire de l'indifférence et du repli sur soi qui menacent tant notre société", a mis en garde le primat de Belgique. "Au-delà de l'éclat avec lequel Noël est fêté, n'oubliez pas son vrai sens, sa signification originelle: qu'en lui c'est l'humanité de Dieu qui se manifeste. Dieu s'est fait homme pour que nous soyons nous aussi en toute vérité des êtres humains, des frères et des s?urs les uns pour les autres", a rappelé en clôture de son homélie de Noël le cardinal. Lors de cette homélie, dite lors de la messe de minuit de la cathédrale Saint-Rombaut de Malines, Mgr De Kesel a évoqué la pauvreté. "De trop grandes inégalités entre les gens compromettent la paix sociale. Il n'est pas bon que des gens aient l'impression de ne pas être écoutés et de ne compter pour rien", indique-t-il. Mais aussi la migration. Les migrants qui font appel aux passeurs pour venir en Europe ou rejoindre le Royaume-Uni "ne sont pas d'abord des problèmes mais des êtres humains à la recherche d'une vie plus digne", rappelle-t-il. "Où se trouve la frontière entre la loi et l'humain?" Les inondations qui ont ravagé partie de la Wallonie ont mené à une solidarité qui "fait chaud au c?ur", mais aussi montré "combien le réchauffement doit être pris au sérieux et combien il ne concerne pas seulement notre manière d'agir avec la terre et ses sources naturelles, mais aussi à l'égard les uns des autres", a finalement pointé le cardinal. L'archevêque célébrera également la messe de Noël à Bruxelles samedi à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.