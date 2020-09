Carrefour rappelle plusieurs peluches de ce type: elles présentent un risque pour les enfants

La chaîne de supermarchés Carrefour a procédé, lundi, au rappel de cinq modèles de peluches de la gamme "Lama TEX BABY". En raison d'un défaut de résistance de certaines coutures de petits éléments sont susceptibles de se détacher et risquent ainsi d'être ingérés par les enfants en bas âge.

Il s'agit des hochets, marionnettes, peluches, doudous musicaux et poupées représentant des bébés, tous commercialisés depuis décembre 2019. Les clients concernés sont invités à ne plus utiliser ces produits et à les rapporter à leur magasin Carrefour pour remboursement.