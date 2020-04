Cas confirmés de coronavirus en Belgique: les provinces de Limbourg et de Liège restent les plus touchées

Le SPF Santé publique et le Centre de crise ont dressé ce mercredi le bilan de l'épidémie de coronavirus en Belgique lors de leur conférence de presse quotidienne. Lors de la présentation de ce bilan sanitaire, le virologue Steven Van Guch a indiqué que le pic de l'épidémie avait été atteint le 12 avril dans notre pays.

Le nombre d'hospitalisations est en nette baisse. Il en est de même du côté des décès survenus. Le virologue Steven Van Guch précise que de nombreux décès sont encore rapportés chaque jour mais pour la plupart, ces décès survenus en maison de repos datent de plusieurs jours. "Parfois même d'une semaine", souligne Steven Van Guch.

Ces dernières 24 heures, 263 nouveaux patients ont été hospitalisés, tandis que 432 personnes sont sorties guéries. Toutefois, 1.020 malades se trouvent toujours aux soins intensifs.

La province de Limbourg reste de loin la province où il y a le plus de cas confirmés en proportion de sa population. La province de Liège, voisine de la province de Limbourg, est la seconde province où on a recensé le plus de cas confirmés de Covid-19. Vient ensuite la province de Luxembourg.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE

(% de la population de cette province)

Limbourg 4835 (0,55%)

Liège 5155 (0,46%)

Luxembourg 1160 (0,4%)

Flandre Occidentale 4674 (0,39%)

Brabant flamand 4106 (0,35%)

Bruxelles (est une région pas une province) 4229 (0,35%)

Flandre Orientale 5004 (0,33%)

Hainaut 4528 (0,33%)

Namur 1481 (0,30%)

Anvers 5114 (0,27%)

Brabant wallon 1006 (0,25%)

