Cas confirmés de coronavirus: le Brabant wallon continue d'être plus épargné que les autres provinces

L'institut de santé publique, Sciensano, a livré ce lundi matin 27 avril les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique pour les 24 dernières heures. On dénombre 46.687 cas confirmés de Covid-19 dans le pays depuis son arrivée. Il s'agit donc de personnes qui ont subi un test qui s'est avéré positif. On estime qu'il y a beaucoup plus de Belges qui ont porté le virus, sachant qu'ils ont été nombreux à être asymptomatiques ou à avoir été invités à rester à la maison lorsqu'ils présentaient des symptômes, sans être testés. Pour rappel, les épidémiologistes évaluent à environ 60% la proportion de contamination (et donc d'immunisation) de la population qu'il faut pour avoir une situation stable et sûre sans risque de surcharge des hôpitaux.

La répartition des cas confirmés par province montre des disparités entre celles-ci. Celles-ci sont identiques presque depuis le début de l'épidémie, ce qui démontre l'influence du confinement. Les provinces voisines du Limbourg et de Liège sont les plus touchées. À l'autre extrémité de la liste, le Brabant wallon reste la province la plus épargnée aussi bien en nombre absolu que par rapport à sa population globale.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE

(% de la population de cette province)

Limbourg 5171 (0,59%)

Liège 5786 (0,52%)

Luxembourg 1221 (0,43%)

Flandre occidentale 5014 (0,42%)

Hainaut 5346 (0,40%)

Brabant flamand 4498 (0,39%)

Bruxelles 4715 (0,39%)

Flandre orientale 5422 (0,36%)

Namur 1690 (0,34%)

Anvers 5714 (0,31%)



Brabant wallon 1170 (0,29%)