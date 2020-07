Cas confirmés de coronavirus par commune: découvrez les derniers chiffres

Voici le nombre de cas confirmés de coronavirus (donc avec un test positif) par commune depuis le début de l'épidémie en Belgique.

Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas.

Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers. Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. La plupart est désormais guéri (et immunisé).

CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS À BRUXELLES

Anderlecht 935 Auderghem 153 Berchem-Sainte-Agathe 191 Bruxelles 997 Etterbeek 203 Evere 275 Forest (Bruxelles-Capitale) 312 Ganshoren 145 Ixelles 417 Jette 334 Koekelberg 118 Molenbeek-Saint-Jean 629 Saint-Gilles 269 Saint-Josse-ten-Noode 110 Schaerbeek 607 Uccle 424 Watermael-Boitsfort 123 Woluwe-Saint-Lambert 280 Woluwe-Saint-Pierre 176

CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS EN WALLONIE



Aiseau-Presles 40 Amay 53 Amblève 19 Andenne 130 Anderlues 47 Anhée 28 Ans 152 Anthisnes 23 Antoing 17 Arlon 102 Assesse 35 Ath 122 Attert 14 Aubange 108 Aubel 41 Awans 92 Aywaille 69 Baelen 22 Bassenge 85 Bastogne 76 Beaumont 28 Beauraing 31 Beauvechain 13 Beloeil 46 Berloz 12 Bernissart 44 Bertogne 10 Bertrix 59 Beyne-Heusay 97 Bièvre 13 Binche 234 Blegny 127 Bouillon 98 Boussu 125 Braine-l’Alleud 176 Braine-le-Château 26 Braine-le-Comte 69 Braives 34 Brugelette 18 Brunehaut 44 Bullange 39 Burdinne 11 Burg-Reuland 12 Butgenbach 41 Celles (Tournai) 15 Cerfontaine 13 Chapelle-lez-Herlaimont 106 Charleroi 914 Chastre 15 Châtelet 152 Chaudfontaine 146 Chaumont-Gistoux 32 Chièvres 19 Chimay 26 Chiny 7 Ciney 90 Clavier 17 Colfontaine 132 Comblain-au-Pont 68 Comines-Warneton 99 Courcelles 98 Court-Saint-Etienne 31 Couvin 70 Crisnée 32 Dalhem 41 Daverdisse 8 Dinant 38 Dison 109 Doische 6 Donceel 12 Dour 158 Durbuy 67 Ecaussinnes 42 Eghezée 107 Ellezelles 20 Enghien 62 Engis 40 Erezée 24 Erquelinnes 42 Esneux 117 Estaimpuis 54 Estinnes 35 Etalle 13 Eupen 91 Faimes 13 Farciennes 42 Fauvillers 12 Fernelmont 29 Ferrières 27 Fexhe-le-Haut-Clocher 15 Flémalle 210 Fléron 160 Fleurus 129 Flobecq 29 Floreffe 29 Florennes 35 Florenville 15 Fontaine-l’Evêque 49 Fosses-la-Ville 43 Frameries 203 Frasnes-lez-Anvaing 42 Froidchapelle 6 Gedinne 5 Geer 16 Gembloux 146 Genappe 81 Gerpinnes 51 Gesves 39 Gouvy 43 Grâce-Hollogne 140 Grez-Doiceau 42 Habay 19 Hamoir 12 Hamois 35 Ham-sur-Heure-Nalinnes 36 Hannut 59 Hastière 15 Havelange 29 Hélécine 19 Hensies 56 Herbeumont <5 Héron 18 Herstal 367 Herve 157 Honnelles 31 Hotton 47 Houffalize 30 Houyet 10 Huy 165 Incourt 19 Ittre 38 Jalhay 56 Jemeppe-sur-Sambre 88 Jodoigne 67 Juprelle 48 Jurbise 44 La Bruyère 35 La Calamine 38 La Hulpe 30 La Louvière 527 La Roche-en-Ardenne 13 Lasne 46 Le Roeulx 79 Léglise 22 Lens 16 Les Bons Villers 94 Lessines 63 Leuze-en-Hainaut 50 Libin 14 Libramont-Chevigny 86 Liège 1323 Lierneux 36 Limbourg 52 Lincent 29 Lobbes 26 Lontzen 12 Malmedy 175 Manage 88 Manhay 21 Marche-en-Famenne 108 Marchin 30 Martelange <5 Meix-devant-Virton 5 Merbes-le-Château 14 Messancy 89 Mettet 59 Modave 13 Momignies 11 Mons 813 Mont-de-l’Enclus 10 Montigny-le-Tilleul 43 Mont-Saint-Guibert 24 Morlanwelz 135 Mouscron 504 Musson 16 Namur 705 Nandrin 39 Nassogne 27 Neufchâteau (Neufchâteau) 76 Neupré 83 Nivelles 132 Ohey 16 Olne 17 Onhaye 22 Oreye 15 Orp-Jauche 19 Ottignies-Louvain-la-Neuve 108 Ouffet 11 Oupeye 154 Paliseul 32 Pecq 22 Pepinster 50 Péruwelz 75 Perwez (Nivelles) 17 Philippeville 16 Plombières 56 Pont-à-Celles 69 Profondeville 60 Quaregnon 136 Quévy 66 Quiévrain 39 Raeren 21 Ramillies 8 Rebecq 72 Remicourt 48 Rendeux 17 Rixensart 96 Rochefort 45 Rouvroy 26 Rumes 14 Sainte-Ode 9 Saint-Georges-sur-Meuse 18 Saint-Ghislain 140 Saint-Hubert 21 Saint-Léger (Virton) 7 Saint-Nicolas (Liège) 185 Saint-Vith 46 Sambreville 190 Seneffe 45 Seraing 454 Silly 24 Sivry-Rance 12 Soignies 198 Sombreffe 31 Somme-Leuze 17 Soumagne 121 Spa 131 Sprimont 94 Stavelot 30 Stoumont 16 Tellin <5 Tenneville 8 Theux 116 Thimister-Clermont 35 Thuin 42 Tinlot 11 Tintigny 14 Tournai 257 Trois-Ponts 6 Trooz 41 Tubize 167 Vaux-sur-Sûre 27 Verlaine 10 Verviers 353 Vielsalm 107 Villers-la-Ville 30 Villers-Le-Bouillet 22 Viroinval 15 Virton 38 Visé 102 Vresse-sur-Semois 11 Waimes 54 Walcourt 65 Walhain 20 Wanze 65 Waremme 57 Wasseiges 5 Waterloo 115 Wavre 134 Welkenraedt 56 Wellin 14 Yvoir 56

CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS PAR COMMUNE EN FLANDRE