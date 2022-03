Cathédrale St-Aubin à Namur, église St-Jacques à Liège, Notre Dame de Laeken... Pourquoi des lieux sacrés pour la nouvelle tournée d'Hugues Aufray?

Hugues Aufray était l'invité du JT de 13h ce mercredi 9 mars sur RTL Info. Cette légende de la musique française est venue pour présenter son album et sa nouvelle tournée, qui passera au mois de mai en Belgique dans des lieux peu communs.

La basilique de St- Hubert, l’église St-Jacques à Liège, Notre Dame de Laeken, la cathédrale Saint-Aubin à Namur... Hugues Aufray a choisi des lieux sacrés et symboliques pour cette nouvelle tournée. Parce que "l'art élève le cœur" et parce que "la musique est transcendantale" mais aussi parce que "c’est un rêve d’enfant" pour le chanteur. "Depuis au moins 30 ans je rêve d’aller chanter dans les cathédrales pour retrouver les émotions que j’ai connues quand j’étais enfant", explique-t-il, la croix autour du cou. "J’ai toujours été dans une famille catholique: on allait la messe et il y avait toujours de la musique. Pour moi, la musique c’était dans les églises et pas ailleurs."

Convaincu qu'il jouera un jour dans une église, c'est après 50 ans de carrière qu'Hugues Aufray réalise son rêve. "Il a fallu atteindre mon grand âge pour que mon rêve s’accomplisse. Mon message pour les jeunes c’est 'il faut savoir attendre dans la vie parce que les rêves se réalisent quelque fois à la fin'", plaisante-t-il.

Question d'éducation, donc, mais aussi de philosophie. "Toutes les religions du monde, des plus primitives indien d’Amazonie aux Pygmées du Cameroun, tout le monde fait de la musique: pour le mariage, la naissance, la mort..."

Et de préservation du patrimoine puisqu'il affirme qu'il donnera ses concerts "tout en préservant les lieux". "C’est un souci de voir les collégiales et cathédrales sont des monuments extraordinaire qui racontent l’histoire de l'Occident et qui sont aujourd’hui des lieux de perdition, beaucoup moins de gens les fréquentent. Je ne supporte pas l’idée que l’on transforme une église en hôtel ou en boîte de nuit. En Belgique ça arrive et c’est insupportable".