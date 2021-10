Catherine Fonck pour le port du masque malgré le Covid Safe Ticket: "Il faut un discours vérité"

Catherine Fonck était l’invitée politique de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin sur Bel RTL. La cheffe de groupe cdH à la Chambre a notamment estimé que le masque doit être porté, malgré le Covid Safe Ticket.

"Je trouve que c’est un problème. Le vaccin est présenté comme une formule unique, géniale où c’est la liberté. Ce n’est pas le cas. Oui c’est puissant mais pas absolu. Les ministres, notamment en Wallonie et à Bruxelles, ont clairement dit : "Voilà on a le Covid Safe Ticket, plus besoin de mettre le masque". Mais je pense que c’est une erreur (...) Au théâtre, au cinéma, je pense qu'il faut reporter le masque, dans des concerts".

Pourtant l'intérêt du Covid Safe Ticket, cela a été vendu comme ça à la population, c'était de dire: "Vous avez le Covid Safe Ticket, vous êtes dans un lieu sûr avec des personnes qui sont vaccinées et donc il n'y a plus besoin de ce masque...

"Alors, est-ce que le vaccin empêche complètement la transmission du virus ? Non. On peut être vacciné, porteur du virus et le transmettre. Et je pense qu'il faut un discours vérité. Je crois que certains ont été trop loin. Covid Safe Ticket ne veut pas dire une sécurité absolue. Si on combine les différentes mesures, c'est comme ça qu'on évitera demain de se retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées et beaucoup plus dangereuses qui nous amèneraient de nouveau peut-être à des décisions de confinement. Surtout assumons tous notre rôle et je pense que c'est tout à fait possible de passer le cap".