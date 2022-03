Ce directeur d'école d'Assesse s'inquiète pour le règlement des factures d'énergie: "25.000 euros, c'est la panique"

Les écoles se demandent de leur côté comment elles vont payer la facture d'énergie. Quel que soit le prix, il faut chauffer les classes. Le personnel se pose également des questions et les directeurs cherchent des alternatives...

En 2021, l'école Saint-Martin à Assesse a dépensé 25.000 euros pour le chauffage et l'électricité. Le directeur, Thierry Scoyer, attend désormais les décomptes et s'inquiète déjà pour l'année en cours: "C'est la panique parce que dans les 25.000 euros, c'est 14.000 euros d'électricité et là, nous avons trois bâtiments (...) d'une taille qui équivaut à trois classes et un réfectoire qui sont équipés uniquement en électricité. Pour le chauffage, c'est quand même des des coûts colossaux", déplore le directeur de l'établissement

La situation est devenue ingérable. Il a donc fallu trouver une solution: 60 panneaux photovoltaïques seront installés d'ici la semaine prochaine.

"Et cela a pris du temps avec le Covid et le manque de certaines pièces mais ça arrive la semaine prochaine. On va installer nos panneaux sur une toiture quasi plate", nous décrit le directeur.

Le budget énorme de l'institutrice Mélodie... juste pour se rendre au travail

L'impact se fait également ressentir au niveau du personnel. Mélodie est institutrice depuis onze ans dans cette autre école. Chaque jour pour se rendre au travail, elle fait 106 kilomètres aller-retour.

"On a calculé et pour venir travailler, cela va me coûter environ 450 euros minimum par mois", nous explique-t-elle.

Elle n'a d'autre choix aujourd'hui que d'envisager de quitter l'école: "J'y pense en fait mais voilà le coeur n'y est pas du tout. Il faut prendre son mal en patience et bien réfléchir à tout ce que ça implique et et oui, j'en ai parlé à ma direction. Il est déjà au courant. C'est une réalité qui pourrait donc arriver dès l'année prochaine".

Un changement de vie difficile à imaginer d'autant plus que deux de ses trois enfants sont scolarisés dans cet établissement.