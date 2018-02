Ce journaliste télé très connu en Flandre change de sexe et se confie à RTLINFO: "J'étais enfermée dans un corps d'homme"

Le journaliste Boudewijn Van Spilbeeck, actif au sein de la rédaction de la chaîne flamande VTM depuis 28 ans, a annoncé lundi son changement de sexe. Dorénavant, elle s'appellera Bo Van Spilbeeck. Notre équipe l'a rencontrée.

"Je suis enfin la femme que je voulais être depuis si longtemps. J'étais enfermée dans un corps d'homme", explique Bo à notre journaliste Arnaud Gabriel. C’est à 58 ans que la journaliste flamande, préalablement connue sous le nom de Baudouin Van Spilbeeck, franchit le pas et ose annoncer son changement de sexe. Cette décision mûrement réfléchie la rongeait depuis bien trop longtemps. Bo a 8 ans lorsque pour la première fois, elle se sent femme.

"J'étais en 3ème primaire et depuis lors cela n'a pas cessé. En secondaire, c'est moi qui jouait tous les rôles féminins quand il y avait des pièces de théâtre", se souvient-elle dans le RTLinfo13H.

A ce moment-là, Bo ne se rend pas encore compte qu’elle veut devenir une femme à part entière mais les années passent et ce sentiment grandit..."Il y a une quinzaine d'années, j'ai failli passer à la transition. J'ai hésité parce que je pensais que la société n'était pas prête. J'avais peur de perdre ma famille, mes amis, mon boulot et puis c'est des amis qui m'ont déconseillé de le faire. Mais il y a quelques années, c'était cela ou la vie n'avait plus de sens", confie-t-elle. Depuis ce matin, pour elle, une nouvelle vie commence...

Les réactions sont nombreuses et très positive. Le monde politique réagit.

Koen Geens tweete après l'annonce de ce changement de sexe: "Beau de voir que tout le monde a une chance d’être lui-même."

Maggie De Block a également réagi sur Twitter: "La Liberté d’être qui tu es. Si personnel et courageux."

Catherine, est une collègue depuis plus de 10 ans. Elle est l’une de ses confidentes. Elle explique à Arnaud Gabriel cette transformation: "Elle voulait changer et c'est très courageux. Je suis sure qu'elle va devenir une espèce d'icone pour les personnes transgenres et elle va très bien faire cela".

Aujourd’hui, Baudouin laisse définitivement la place à ... BO. Et de préciser sur le choix de son nouveau prénom: "C'est Bo. Et pas beau, B-E-A-U, sinon cela aurait été belle..."

L'histoire de Bo, de sa décision et de sa transformation ont fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé mardi à 19h45 sur VTM. Elle prestera sa première journée de travail sous sa nouvelle identité ce mardi.