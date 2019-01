Même si les soldes ne commencent officiellement que le 3 janvier, beaucoup de commerçants proposent déjà des remises intéressantes, via notamment des ventes "couplées" ou 'privées", ce qui est tout à fait légal.

Les réductions ne se font pas sans contraintes ce dimanche matin: pour pouvoir appliquer ces remsies durant les pré-soldes, les commerçants utilisent une astuce: la vente couplée.

"Durant la période de pré-soldes, durant laquelle on ne peut pas annoncer de réductions de prix, il y a une exception à cette règle, c'est la possibilité d'avoir une réduction de prix sur un deuxième article, une offre conjointe, donc on offre une promotion sur un article et le 2e du même type est acheté à une réduction de 50% ou d'un pourcentage moindre", précise Christophe Wambersie, secrétaire général du syndicat neutre pour indépendants, au micro de nos journalistes Margaux Guyot et Pierre Haelterman.

Le principe d'offre existe seulement depuis quelques années mais prend de plus en plus d'importance dans les magasins. L'an dernier, plus d'un commerçant indépendant sur trois y a participé. "Les pré-soldes, c'est déjà une période importante au niveau boost en chiffre d'affaires puisque les clients savent déjà que ce sera la réduction appliquée durant les soldes même si on doit travailler en vente couplée par rapport à la loi. On va dire que c'est un avant-goût parce qu'on n'est pas en chiffre et en volume du début des soldes mais c'est déjà un prémisse", explique Stéphane Cabello, manager d'un magasin de vêtements.

Les client étaient au rendez-vous ce dimanche matin, mais l'ambiance était plutôt calme. Pour la cohue du départ officiel des soldes, rendez-vous jeudi prochain.