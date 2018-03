Comment s'habituer plus facilement au changement d'heure? Un somnologue donne des astuces pour "ruser avec notre horloge biologique" (vidéo)

C'est cette nuit qu'on passera à l'heure d'été. Ce qui veut dire qu'à 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures. On va donc dormir une heure de moins. Une pratique de plus en plus controversée. On sait qu'elle fait débat, en ce moment, au Parlement européen. En attendant, elle est toujours d'application.

Invité sur le plateau du RTLinfo13H, le somnologue, Alfred Flemale est revenus sur les conséquences du changement d'heure sur notre santé, tout en donnant quelques conseils pour s'habituer plus facilement au passage à l'heure d'été.



Que faut-il en penser sur le plan médical? Est-ce que ce changement d'heure affecte vraiment notre santé?

"Il faut considérer que c’est un mini jet lag qu’on nous impose deux fois par an, puisque dans un sens, on nous donne une heure de sommeil et dans l’autre, on nous retire une heure. Donc, il y a des perturbations dans notre rythme biologique auxquelles il faut s’adapter. Ce sont des choses qui ne sont pas franchement positives, explique le médecin du sommeil. Il y a des répercussions relativement banales comme la fatigue ou des troubles de l’appétit. Ce sera plus marqué pour les jeunes enfants et les personnes âgées qui auront plus de mal à s’adapter. Mais, il y a aussi des choses plus sérieuses comme l’aggravation des accidents de la route de quelques pourcents le lundi matin."



Est-ce qu'il y a des astuces pour s'habituer plus "facilement" à ce changement d'heure?

"Le maître de notre rythme est notre horloge biologique. Il faut ruser avec elle car elle est plus forte que nous au départ. Il faudra l’influencer avec notre petit bouton de réglage, c’est-à-dire la lumière. Ce qu’il faudrait, c’est aller se coucher un peu plus tôt. Disons une demi-heure plus tôt que d’habitude pour se lever également une demi-heure plus tôt. Pas de chance, c’est le week-end donc beaucoup de gens auront envie de faire la grasse matinée après avoir profité de leur soirée. Il faudrait pour bien faire prévoir un repas léger et couper ses écrans pour trouver le sommeil plus rapidement."



Faut-il mettre les enfants au lit plus tôt ce soir?

"Il faudrait mettre les enfants une demi-heure voire une heure plus tôt au lit. Ce sera difficile. Mais il faudra surtout les lever plus tôt."