Ce vendredi, une bonne partie de la Wallonie est à l'arrêt: voici les barrages en cours

La journée de grève interprofessionnelle est très suivie, dans les différentes région de Wallonie, en particulier sur le réseau des TEC.

Les syndicats se mobilisent ce vendredi pour une meilleure réforme des pensions et une reconnaissance des métiers pénibles. Les blocages ont lieu sur les zonings, dans les entreprises et sur les routes. Ils ont déjà débuté tôt ce matin, notamment sur l'aire d'autoroute de Sprimont sur la E25 en direction de Liège.

"Blocage au rond-point Milmort", nous dit Stephan.





Un barrage est installé, depuis 5h ce matin, sur le zoning de Seneffe.





Il y a également plusieurs barrages en Province de Hainaut: sur la E19, au poste frontière d'Hensies, vers la France. La E19 est d'ailleurs fermée à hauteur de Hautrage.



D'autres blocages sont en cours : sur la nationale 99, il y a un barrage filtrant au poste frontière à hauteur de Macquenoise, ainsi que sur la Nationale 6, là aussi au poste frontière, à hauteur de Bettignies, sur la Nationale 54 à Erquelines, sur la Nationale 57 au zoning de Ghislenghien, et au zoning de Courcelles.

Un piquet de grève est installé devant la tour des Finances à Charleroi.







Attention, d’autres barrages pourraient être mis en place notamment en province de Liège, à Bierset, sur les accès vers l’aéroport, sur la E40, les sorties 32 et 34 à hauteur d’Alleur et des Hauts-Sarts, sur la E42 au rond-point de Battice, sur la E313, sortie 34 à hauteur de Lierse et sur la A 602 sortie Bonne fortune.





Très peu de bus voire aucun



Au niveau des transports en commun, la situation est très compliquée, comme prévu. A Liège, il y a très peu de bus sur le réseau ce matin, pour ne pas dire aucun: aucun véhicule ne peut sortir des dépôts à cause des piquets. Exception faite à Eupen et à Verviers où quelques bus circulent.

Le Hainaut particulièrement touché ce matin: 1 bus sur 10 dans le Borinage et dans la région du Centre. A Mons, on parle de 4 bus sur 10,

et la moitié des bus circule dans le Hainaut occidental.

En province de Namur, la moitié des lignes sont assurées. En province de Luxembourg, tout roule presque normalement, et dans le Brabant Wallon, on parle de 6 bus sur 10.