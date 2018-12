Ce vendredi, une bonne partie de la Wallonie sera à l'arrêt: voici où les syndicats ont l'intention de frapper

La FGTB a lancé un appel à la mobilisation générale le 14 décembre dans tous les secteurs. D'autres syndicats devraient se joindre à cette journée d'action, mais les zones touchées seront habituelles: Liège, Charleroi, Mons et le Centre.

Alors que le gouvernement est en reformation, que les gilets jaunes entendent bien continuer leur mouvement, les syndicats estiment qu'il est temps de redescendre dans la rue ce vendredi 14 décembre.

Ce sont, une fois encore, les pensions qui seront au cœur de la journée d'actions. Tous les secteurs d'activité sont confondus, et appelés à rejoindre le mouvement...

Voici un petit avant-gout des perturbations prévues, car à Liège, Charleroi et dans la région du centre, des grèves de 24 heures toucheront de nombreux secteurs. Il faut s'attendre à des piquets de grève et des actions coup de poing.

A Charleroi, par exemple, le secteur de la métallurgie, du verre et de la construction seront concernés par des blocages. Le zoning de Courcelles, déjà bloqué par les gilets jaunes dernièrement, sera paralysé par les syndicats vendredi. A Mons, le zoning industriel sera également la cible d'une action de blocage.

A Liège et Charleroi, les écoles de l'enseignement officiel seront perturbées mais devront accueillir les élèves.

Du côté des transports en commun, peu ou pas de bus à Liège, Mons, Charleroi et dans le Centre. Ailleurs, les perturbations seront moindres. Les métros, trams et bus bruxellois circuleront, eux. Tout comme les trains. Enfin, dans le Brabant wallon, une opération escargot sera menée sur la N25 entre Corroy-le-Grand et Wavre entre 8h et 10h.

La situation peut encore évoluer: il faudra bien nous suivre vendredi dès 6h…