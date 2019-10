Cellule de reconversion pour Thomas Cook: "Ca aide à faire le deuil"

Concernant l'impact exact en Belgique de la faillite du tour opérateur Thomas Cook, on sait maintenant qu'au total 130 travailleurs wallons sont concernés: 75 devraient être repris par la société espagnole "Wamos". Les 55 autres devront prendre part à la cellule de reconversion, qui sera active dès le 4 novembre. Quelle sera son but ? Francis Lamberg est le secrétaire permanent du syndicat SETCA Liège. Il était au micro de Samuel Ledoux lors du RTLinfo 13 heures: "Ici, on est pas dans le cas d'une industrie implantée géographiquement où on peut mettre une cellule à Liège ou à Charleroi. Ici, il y en aura dans toutes les régions de Wallonie car il y a des boutiques partout en Wallonie et des personnes impactées partout. (...) Ca aide à faire le deuil. En même temps, on les prépare à retourner sur le marché du travail. Éventuellement, dans le même secteur ou alors certains en profitent; et ils sont accompagnés par la cellule, pour une réorientation de carrière. (…) La cellule de reconversion, c'est aussi un travail collectif. Avec les gens avec lesquels on a travaillé, on fait encore un bout de chemin avant de se dire au revoir."