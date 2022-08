Cérémonie d’hommage à Spa pour le policier tué: "Amaury manque tous les jours à ses collègues"

Ce vendredi matin, quelques dizaines de personnes ont participé à la cérémonie d'hommage à Amaury Delrez. Le policier a été tué il y a 4 ans à Spa lors d'un contrôle routier. Le procès du meurtrier présumé démarrera dans un mois.



Des fleurs ont été déposées au commissariat où travaillait Amaury. Ses collègues, toujours marqués par le drame, ont formé une haie d'honneur. "Les années passent. Peut-être que, pour les gens qui ont été atteints, le temps aide, mais les faits sont quand même là. Amaury est décédé et tous les gens qui l'ont connu et avec qui il a travaillé ne le verront plus. Il manque tous les jours à ses collègues", explique Thomas Danloy, chef de corps - zone de police Fagnes.



Les faits se sont déroulés à Spa le 26 août 2018. Un simple contrôle de roulage tourne au drame. Le policier de 38 ans est tué d'une balle en pleine tête. "Ça arrive vraiment à un moment où il ne s'attend pas. Donc on doit vraiment avoir un regard sur nous et sur nos collègues. Depuis cet événement, on a vraiment pris conscience et on y fait vraiment très attention", confie Sylvain Dohogne, premier inspecteur principal.



Le procès d'assises doit se tenir à Tongres dans 6 semaines, à la demande de l'auteur originaire des Pays-Bas. Les débats vont donc se tenir en néerlandais.



"On va être encadré. On va avoir la traduction de l'ensemble des dires. Il est important pour nous d'être présents au procès tant pour la famille que pour les collègues d'Amaury d'être là", détaille Sophie Delettre, bourgmestre de Spa.



La famille d'Amaury et la police de Spa attendent beaucoup de ce procès qui devrait durer une semaine.