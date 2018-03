Une cérémonie d'hommage aux militaires qui sont sur le terrain en Belgique et à l'étranger s'est tenue ce mercredi sur la Grand-Place de Bruxelles. Une première en Belgique comme le rapporte notre journaliste Sébastien Rosenfeld qui était en direct dans le RTLinfo 13h.

La Belgique a rendu hommage aux militaires qui sont sur le terrain dans notre pays et à l'étranger mercredi sur la Grand-Place de Bruxelles en présence du Ministre de la Défense Steven Vandeput, de celle du Chef de la Défense le général Marc Compernol, et d'autorités civiles et près de 200 militaires.

C'est une première en Belgique, rapporte notre journaliste Sébastien Rosenfeld en direct de la Grand-Place. "La Défense souhaite ainsi exprimer sa gratitude envers son personnel et leurs proches", peut-on lire dans un communiqué de la Défense. "J'avais l'impression que les gens avaient développé une vision assez réductrice des opérations que nous menons en raison de la présence de militaires dans nos rues. On a voulu montrer qu'on fait tellement de choses en plus car on est présent sur beaucoup de théâtres différents et que les opérations se mènent en Belgique, en appui de la police, mais aussi à l'étranger", a précisé le Chef de la Défense le général Marc Compernol au micro de notre journaliste.

Différentes médailles ont été remises, dont une pour les membres du personnel ayant participé à l'opération Vigilant Guardian, dans les rues de notre pays depuis les attentats du 22 mars 2016.