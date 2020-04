Certaines familles retirent leurs proches des maisons de repos: est-ce recommandé et autorisé?

Le coronavirus en Belgique a rendu la situation très compliquée dans les maisons de repos. Certaines familles s'interrogent, faut-il ou non laisser ses proches dans les homes? Ou est-il préférable de les ramener à la maison? Certains ont fait ce choix. Mais est-ce autorisé et surtout recommandé?

Perdre l’envie de vivre au point de se laisser mourir est un phénomène que l’on connaît bien dans les maisons de repos. On l’appelle le syndrome du glissement.

"Cette sphère de dépression, de l'émotionnel, à un moment donné, risque d'éclater, si on se retrouve dans la même situation pendant 5-6 mois", estime Pascal Tavier, l'administrateur de l'association des directeurs de maison de repos. "A celles et ceux qui prendront les décisions, j'ose espérer qu'ils tiendront compte également de cet aspect-là qui est tout aussi important."

Maria, 85 ans, est chez sa fille depuis quelques jours. La famille a préféré la retirer du home où elle se trouvait depuis un an.

"C'est à cause de la solitude et qu'elle se laissait aller. On l'a vu quand on allait la voir par la fenêtre", confie Pierina Carlozzi, fille de Maria.

Avec les perspectives d’un confinement qui se prolonge, de plus ne plus de familles s’interrogent.

"J'ai effectivement eu 5 demandes qui ont donné lieu à des négociations. Dans deux situations, la famille a repris son parent", indique Pascal Tavier.

La personne âgée ou le résident n'est pas prisonnier dans l'établissement

Une décision qui a un coût pour l’établissement qui perd en moyenne 50 euros de subsides par jour et par lit inoccupé. Mais légalement rien n’empêche de venir récupérer un proche pour le ramener à la maison.

"La personne âgée ou le résident n'est pas prisonnier dans l'établissement. Il sort quand il veut. Maintenant, s'il sort pour retourner dans sa famille, il y a des dispositions et des circulaires qui indiquent qu'il ne pourra revenir dans la maison de repos qu'à la condition que l'Etat fédéral lève l'arrêté royal des mesures exceptionnelles", explique Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos de Belgique. "Il ne s'agit donc pas de partir 2-3 jours."

Tenté de reprendre sa marraine, sous la panique et dans la précipitation, Angélique a finalement choisi de la laisser dans son home après en avoir discuté avec la direction.

"Ici aussi, elle pourrait être en danger. Je vais encore quelques jours au bureau et faire des courses. Mais si ça évolue dans le mauvais sens, il se pourrait qu'on aille la récupérer", confie. Angélique Soccio

Cela fait 5 semaines que les visites dans les homes sont interdites.

"Je crois qu'on est nettement trop tôt pour pouvoir ouvrir les portes", souligne Vincent Frédéricq.

160.000 personnes vivent actuellement dans un home en Belgique.