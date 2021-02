Certains Belges réservent déjà leurs vacances d'été, surtout pour des destinations en Europe

Les vacances de Pâques débutent dans deux mois, le 5 avril. D'ici là, il n'y a aucune certitude qu'il sera autorisé de voyager. Les Belges l'ont bien compris : personne ne réserve pour cette période là, selon les agences de voyages. Sans surprise, le constat est le même pour les vacances de Carnaval, durant lesquelles les voyages sont interdits.

La dernière alternative : les vacances d'été. Chez TUI, le tour opérateur, les réservations pour l'instant concernent principalement les mois d'août, septembre et octobre. "Les voyageurs reportent le plus possible leurs vacances", déduit Sarah Saucin, porte-parole de TUI. Pour s'évader, les destinations les plus recherchées sont Antalia, la Crète, Gran Canaria et Tenerife.

Des vacances en Europe

Les réservations restent toutefois encore limitées, par rapport à ce que le secteur du tourisme connait habituellement, hors coronavirus. Mais c'est peut-être déjà un premier pas vers une éventuelle reprise.

Celle-ci est plutôt prudente, puisque les Belges ne semblent pas vouloir s'aventurer hors de l'Europe, pour le moment. "On est tous conscients que, même pour l'été, partir hors de l'union européenne sera très difficile", avance Florent Eggermont, responsable d'une agence de voyages à Woluwe-Saint-Lambert. "Chaque pays a des règles différentes. Les réservations sont encore timides et laborieuses. J'ai peut-être une demande par jour, et encore il faut que ça se concrétise."

Un départ timide

La plupart des Belges attendent malgré tout les avancées de la vaccination avant de pouvoir réserver leurs vacances, selon les conclusions de l'Association des Tours Opérateurs. Les Belges veulent rêver, mais pas trop vite : encore faut-il que la situation se stabilise. Le but est bien entendu d'éviter des situations désagréables, comme se retrouver coincé dans un pays étranger, ou voir son voyage annulé.

Actuellement, 200.000 bons à valoir (pour un montant total de 3 millions d'euros) sont toujours utilisables par des voyageurs belges. Il s'agit des touristes qui avaient vu leur voyage annulé à cause de la crise. Ces vouchers seront garantis par le fonds de garantie belge, et donc peut-être utilisés pour cet été.