Adrien, accueillant à la garderie d'une école de Waterloo: de nombreux parents comptent sur lui dès ce lundi

Les écoles sont fermées et les cours suspendus dès ce lundi. Pour les enfants dont les parents ne peuvent pas télétravailler, des garderies restent ouvertes. Adrien s'occupe de la garderie dans une école de Waterloo, pour les enfants de maternelle. Il est présent ce matin pour assurer l'accueil des enfants. "Il y a toujours eu garderie", précise Adrien. "Ça s'est toujours bien passé, ils ont toujours fait des bulles entre les primaires et les maternelles. Ça ne s'arrêtera jamais. On sera toujours là."

Avec le Covid, son métier change : des règles sont mises en place pour éviter la propagation du virus. "Avant, on était là pour occuper les enfants, pour les amuser, faire des bricolages", raconte-t-il avec nostalgie. "Ici, puisque les parents ne peuvent plus rentrer dans l'école, on fait le relais, à aller chercher les cartables, les vestes. On a moins de temps avec les enfants. Ce n'est plus la même chose qu'avant, et c'est épuisant, en fait. On est avec des talkies-walkies à l'entrée de l'école : on appelle un enfant, on va le chercher. S'il a oublié son écharpe, il faut courir la rechercher. On fait le lien entre l'école et les parents. Eux ne font pas de différence : la vie continue, ils doivent travailler, le train-train continue."