Certains préparent déjà leurs vacances: faut-il sauter sur les "first minute" ou attendre les "last minute"?

Nous sommes toujours en hiver, mais pour certains vacanciers, il est déjà temps de penser aux vacances d'été. Les premières bonnes affaires arrivent pour les réservations "first minute". Mais au final, vaut-il mieux réserver en first minute ou en last minute? Tout dépend de ce que vous voulez…





Les first minute pour les destinations très prisées



Les destinations les plus ensoleillées sont également les plus prisées. Mieux vaut donc s'y prendre très à l'avance, au risque de ne pas trouver chaussure à votre pied. Et il y a déjà moyen de dénicher de bonnes affaires. "Il y a énormément de promotions, donc de réservations rapides, sur certaines destinations fort prisées, comme les îles Canaries. Ça c'est une destination pour laquelle il faut s'y prendre assez tôt", indique une employée de l'agence de voyages Ligne bleu.





Les last minute pour les lieux moins plébiscités



Les réductions sur les réservations de première minute peuvent atteindre les 30% ou 40% dans certains cas. C'est un peu moins que les last minute, mais plus la date approche, plus le choix se restreint. "Des destinations comme par exemple Agadir, où il fait un petit peu plus frais, là on aura beaucoup plus de facilité à trouver des last minute. Les personnes qui viennent en dernière minute prennent un peu ce qui reste dans leur budget, car souvent ils ont un budget bien déterminé", indique l'employée.