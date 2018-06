Ces 49 supporters ultra motivés font l'aller-retour à Kaliningrad en car pour le match des Diables: "On a 50 casiers de bière"

De nombreux supporters sont arrivés en Russie en car. L'un d'eux est parti hier soir de Francorchamps, avec 49 fans des Diables Rouges à son bord. Samuel Ledoux, Julien Modave et David Muller ont assisté à leur départ pour le RTL info 13h.

Ces supporters seront bien chargés pour effectuer leur voyage jusqu'en Russie, mais pas vraiment avec des bagages…

Bas frigo, casiers, sandwichs… Tout est prêt pour affronter les 20 heures de car qui les attendent.

"On a 250 sandwichs, pour 50 personnes, 5 par personne. Dans ma voiture, j'ai aussi les boulettes, 3 boulettes par personne. On a prévu des gaufres, de l'eau parce qu'il va faire très chaud, de la bière on a 50 casiers. On est 49 donc au moins un casier par personne", détaille Clément Pirotte, organisateur.

C'est sûr, ils ne mourront pas de faim ni de soif. Ce voyage de 1.500 kilomètres leur coûte moins de 270 euros, places dans le stade comprises. Ils partent uniquement entre hommes.

"Il est déjà parti à l'Euro, et ici ils repartent en Russie, raconte une épouse de supporter. Je gère bien seule, donc il n'y a pas de souci."

"Je lui ai dit que la prochaine fois elle viendrait avec, ajoute son compagnon. Qu'elle profite un peu et qu'elle voit aussi ce que c'est que l'ambiance d'un match à l'étranger."





"1-2, deux buts de Hazard"



À quelques minutes du départ, ils donnent de la voix… Ils seront au total plus de 4.000 ce soir à Kaliningrad.

"J'espère vraiment qu'ils vont jouer pour être premiers parce qu'on a quand même mis la somme pour partir là-bas, c'est pour voir une victoire, au moins un beau match, ajoute un autre fan de notre équipe nationale. Je vois bien un 1-2, deux buts de Hazard.

L'aller-retour se fera pour eux en 48 heures et vu l'ambiance au départ du car, quel que soit le résultat du match, ils n'auront surement plus beaucoup de voix.