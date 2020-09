"Ces dernières années, beaucoup d'aménagements ont été faits pour les personnes à mobilité réduite mais il y a encore des gros POINTS NOIRS"

Quelles sont les autres possibilités pour votre mobilité si vous êtes une personne à mobilité réduite? Benoît Godard, le porte-parole de l'institut pour la sécurité routière Vias, était l'invité du RTL Bienvenue.

Alix Battard: Quand on parle des PMR, il y a évidemment toutes ces personnes qui souffrent d' un handicap mais mais pas seulement? On est nombreux parfois avoir une mobilité réduite en ville et au sein de la circulation?

Benoît Godard: Oui, tout à fait. Donc PMR, c'est des personnes à mobilité réduite et donc, on peut très bien être un senior, avoir une mobilité réduite parce que, par exemple, on doit marcher avec une canne ou une tribune. C'est le cas aussi des personnes malvoyantes qui sont, elles, aussi dépendantes de de l'infrastructure pour pouvoir circuler en sécurité. En tous les cas, c'est vraiment un principe inéluctable, toute personne quelles que soient ses capacités physiques, son âge, son moyen de locomotion a le droit de circuler en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui lorsqu'on réaménage un carrefour, on tient systématiquement compte de cette PMR.

Alix Battard: Justement, aujourd'hui pour toutes ces personnes qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que ça progresse? Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration au fil des années?

Benoît Godard: Oui, je crois que par rapport à dix, quinze, vingt ans il y a une énorme progression. Tout n'est pas rose évidemment. Le domaine où on a le plus progressé, c'est probablement l'accessibilité aux transports en commun, les bus aujourd'hui sont pratiquement tous équipés de cette petite passerelle. On a parlé des taxis aussi. Il faut savoir qu'il y a une centaine de taxis qui sont équipés, à Bruxelles, aujourd'hui pour accepter quelqu'un en chaise roulante. (...) En matière d'accessibilité des bâtiments publics, il est rare de trouver une banque, par exemple, où il n'y a pas une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a fait d'énormes progrès même si tout n'est pas encore rose.

Alix Battard: Quand on est une maman avec une poussette, j'ai l'impression que monter à bord d'un tram c'est compliqué. J'ose pas imaginer en chaise roulante.

Benoit Godard: Vous avez entièrement raison. Les trams, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'accès. En tout cas. Mais petit-à-petit il y a une amélioration au fur et à mesure que la génération des trams change. La sécurité de ces PMR dépend de deux grandes choses. On parle beaucoup des transports en commun mais ils doivent circuler aussi dans la circulation en général. Cela dépend de l'infrastructure. Donc, quand on réaménage l'aménagement urbain, les arrêts des bus, des bordures qui sont trop hautes même avec un fauteuil roulant électrique, vous n'allez pas savoir la monter, vous allez risquer de basculer vers l'arrière.

Alix Battard: Quand on réaménage une commune, on est obligé de prendre vraiment en compte dans ces nouveaux aménagements, des personnes à mobilité réduite?

Benoit Godard: Oui, mais je voulais aborder un deuxième aspect avec vous des choses. Il faut aussi prendre en compte le comportement des autres usagers. Si vous interrogez une PMR aujourd'hui qui circule dans le centre d'une grande ville, elle va vous dire: "Oui, parfois les trottoirs sont en bon état. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand ils sont en bon état, on a parfois une voiture qui vient s'y garer pour cinq minutes, ce qui signifie que si j'ai un fauteuil roulant, je dois descendre du trottoir ce qui est dangereux. " Le comportement de tous les usagers doit donc être approprié et prendre en compte les PMR.