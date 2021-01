Pourquoi Emma et Denis ont décidé de devenir famille d'accueil pour des enfants dont les parents n'ont plus la garde

Pour une quarantaine de jours, ou pour plusieurs années, des familles d'accueil s’occupent d’enfants dont les parents ont perdu la garde, suite à la décision d’un juge. Le rôle de ces familles est de changer la vie d’un enfant en lui offrant un milieu aimant et stable dans lequel il pourra grandir.

En ce moment, ils sont 600 enfants à attendre une place dans une famille d’accueil. Et ce chiffre a rarement été aussi élevé. Pendant plus d’un an, Reporters a suivi le quotidien de ces familles qui se dévouent pour ces enfants d’accueil.

Comme Emma et Denis. Ils sont famille d’accueil d’urgence depuis 2 ans et un bébé de six mois va arriver dans leur foyer pour une durée de 45 jours. Nous les avons suivis la veille du placement.

Emma est puéricultrice. Denis est informaticien et c'est la 13ème fois qu'ils accueillent un enfant. Le couple a couru toute la journée pour ramener quelques affaires. Ils doivent s'équiper pour accueillir un enfant âgé de 6 mois. Les coûts du quotidien sont à charge des familles d'accueil. Une aide forfaitaire d'environ 400 euros par mois est toutefois prévue.

Emma explique son objectif: "Il faut vraiment que pendant ces 45 nuits l'enfant se sente bien. Et qu'il se dise qu'ici ça va, on m'aime bien, on s'occupe de moi, j'ai tout ce qu'il faut. Parfois, ils viennent de situations quand même graves ou avec beaucoup de manquements, comme ne fut-ce que de l'affection et de l'attention. Quand j' ai fini, je sens que j'ai fait quelque chose qui a apporté à quelqu'un du positif dans sa vie", détaille Emma.

