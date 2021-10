Ces piétons voulaient traverser dangereusement au passage à niveau, mais se ravisent TOUS: un projet pilote leur a peut-être sauvé la vie (vidéo)

Le gestionnaire de réseau Infrabel participe à un projet pilote dont le but est de préserver la vie des usagers faibles qui traversent les passages à niveau alors que les barrières sont baissées et que les signaux lumineux le leur interdisent. Concrètement, un signal LED est envoyé de part et d’autre juste devant la barrière. Lorsqu’un usager (piéton ou cycliste par exemple) le traverse, le signal s’interrompt et une alarme stridente retentit. A chaque fois, la personne recule, ce qui peut sauver sa vie.

"Les comportement dangereux sont la raison principale des accidents aux passages à niveau. Chaque année, il y a une cinquantaine d’accidents. Dix personnes décèdent chaque année et on compte aussi des blessés graves", rappelle Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel.

Ce système de détection des intrusions, intitulé "Warning Box", a été imaginé par des techniciens d’Infrabel, le gestionnaire de réseau. Il a déjà été testé avec succès dans 4 communes. Infrabel vient d’en installer un à Bertrix. La Warning Box y restera 4 semaines.