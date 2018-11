Ces "survivalistes" se préparent au pire dans un sous-bois de Wavre: si le monde s'effondre... ils seront prêts (vidéo)

L'émission "Reporters" de ce vendredi a suivi des "survivalistes".

Ce vendredi, le magazine "Reporters" s'intéresse aux nouveaux survivalistes. Ces personnes pensent que le monde actuel va s’effondrer. Ils s’attendent donc au pire, et leur mode de vie s’articule autour de la survie. "On n'est pas dans l'optique d'un effondrement sociétal immédiat, la société s'effondre toute seule, on le voit maintenant... ca va ramener les gens dans la violence. D'ailleurs, la violence est de plus en plus présente dans nos vies et tout ça amène un climat de méfiance, d'agressivité, un climat explosif", explique un survivaliste.



Pluie, froid, inconfort, les conditions sont idéales pour les survivalistes réunis dans un sous-bois wavrien pour un cours de secourisme. "Suite aux attentats de Bruxelles, on s'est rendu compte que la population civile n'est pas préparée", ajoute un autre survivaliste, entre deux exercices de survie.

"On est des néo-survivalistes. On n'est pas dans l'optique de stocker du matériel ou de réellement avoir des plans de repli. On est plutôt dans tout ce qui est préparation... Le "au cas où". Chez nous, c'est vraiment le mot qui revient. "Au cas où" il y a ça qui se passe... qu'est-ce que je fais", précise l'un d'entre eux.

Retrouvez l'émission Reporters ce soir à 19h45 sur RTL TVI.