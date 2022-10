"Les temps sont difficiles": avec la crise, de plus en plus de Belges se mettent au glanage

Les agriculteurs le voient: cette année, les citoyens récoltent beaucoup plus les légumes qui n'ont pas été ramassés dans les champs. C'est probablement lié à la crise économique actuelle. Le glanage, un principe qui existe depuis le Moyen-âge, permet de ramasser des légumes gratuitement. Le principe est simple: il suffit de récolter les légumes qui n'ont pas été ramassés par les machines des agriculteurs. N'importe qui peut donc venir chercher ces légumes.

Dans son sac, "de la pomme de terre, des oignons, des carottes..." une belle récolte! Jérôme a ramassé différents légumes dans des champs. "Les temps sont difficiles, tous les prix montent, même ceux de la nourriture. Et donc c'est vrai que le glanage c'est de bons produits qui ne coûtent rien", explique-t-il à notre micro.

Joseph Vancaster est agriculteur à Beauvechain. Il accepte le glanage dans ses champs. Et cette année, il a constaté que plus de gens le pratiquaient : "Des fois y avait 5-6 voitures arrêtées sur un bord de champ", explique-t-il. Tous les agriculteurs n'autorisent pas ce glanage, car certains craignent du vol dans leurs cultures avant la récolte, le glanage n'étant autorisé qu'après.

A certains endroits, le glanage est aussi parfois organisé par des associations. C'est le cas notamment à Florennes, où un groupe d’action locale a réalisé 4 ramassages. "On a pu glaner ce mois-ci plus d'1 tonne de pomme de terre", se réjouit Nathalie Bodart, membre de ce groupe d'action locale. Un succès lié notamment à la crise, selon elle: "On a pu glaner ce mois-ci plus d'1 tonne de pommes de terre. Je discutais avec une dame sur le champ qui nous remerciait parce qu'elle ne savait tout simplement pas ce qu'elle allait manger à la fin de son mois..."

Les associations ramassent aussi parfois pour fournir une partie de la récolte aux CPAS qui sont actuellement fort sollicités.

Rappel des règles du glanage :

- Ramasser après la récolte,

- Ne pas revendre les légumes ramassés,

- Ne pas utiliser des outils (selon la loi sur la glanage),

- Toujours demander à l'agriculteur