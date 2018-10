Cette MAXI trottinette électrique peut parcourir 50 km: "Ça pourrait être une bonne alternative à la voiture"

Fin de la semaine de la mobilité pendant laquelle on a beaucoup insisté sur la nécessité de privilégier d'autres moyens de déplacement. Parmi ceux-ci, les trottinettes électriques ont de plus en plus de succès. Encore faut-il en maîtriser la conduite. Un reportage de Mathieu Col et Steve Damman pour RTL INFO 13H.

Un mobipode est une maxi trottinette électrique originaire du Canada. Ce moyen de déplacement est capable de vous emmener sur une distance de 50 km. Et lorsque elle se balade en bord de Meuse, elle ne passe pas inaperçu. "Ca pourrait être une bonne alternative à la voiture", confie un passant, séduit par l'engin.



A l’occasion de cette semaine de la mobilité, l’asbl Fedemot, qui s’occupe de sécurité routière, sensibilise les usagers de ces nouveaux moyens de déplacement, à prendre leur précaution.



"Pour l'instant, il n'y a aucune législation par rapport à ce véhicule, ca permet de passer partout. Mais, évidemment, il faut être prudent. Et comme c'est un engin électrique, il faut faire bien attention, car les piétons ne nous entendent pas arriver. Elle est équipée d'une petite sonnette, mais il faut être très prudent quand on conduit par rapport à l'interaction avec les autres usagers", explique Bruno Mardaga, formateur chez Fedemot.



Évidemment, les conseils de sécurité s’appliquent à tous les nouveaux engins électriques, désormais disponibles sur le marché et que l’on peut visiblement utiliser à tout âge. Hoverboard, segway, tricycle, trottinette… L’hyper mobilité électrique va assurément conquérir nos villes. Mais attention, il faut rester prudent.



"Si on est aussi prudent qu'en vélo, il n'y a aucune raison que ca ne puisse pas fonctionner en interaction avec les autres véhicules", détaille Bruno Mardaga.



Pour rester dans les limites imposées par la loi, vous ne roulerez pas plus vite qu’à du 18km/h. Et si vous tenez à vous déplacer sur les trottoirs, il ne faut pas aller plus vite qu’un piéton.