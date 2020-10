Une entreprise propose un dépistage du Covid avec un résultat en moins d'une heure: que valent ces tests?

Des dépistages du coronavirus sont réalisés par une startup privée à Liège, une première. Il s'agit de tests antigènes destinés à vérifier la présence du virus. Le résultat, obtenu en moins d'une heure, serait assez fiable mais il n'est pas reconnu par l'institut de santé Sciensano.

Sur un parking à côté d’un centre commercial, l'entrepreneur propose donc de vous tester sans rendez-vous, sans même une prescription médicale. Il garantit même le résultat en moins d'une heure.

"Je n'ai pas vraiment le temps d'attendre parce que je suis indépendant complémentaire donc il faut que ça aille très vite. Je n'ai pas le temps d'attendre 72 voire plus pour avoir un résultat. Il faut payer, il faut payer, c'est comme ça", se résigne un liégeois venu se faire dépister. En effet la mutuelle ne les rembourse pas les 48 euros pour ce test privé.

Des tests moins sensibles que les PCR

L'écouvillon est introduit au fond du nez par un infirmier et l’analyse réalisée par un laborantin. En 10 minutes, on connaît déjà le résultat. Mais une photo de la languette est envoyée à un médecin pour valider. "La centrale est régie par le médecin qui est en back-office et qui peut donner le résultat et envoyer le SMS dans l'heure", assure Nordin Aboussaid, entrepreneur.

Alors, ce test est-il fiable ? L’entrepreneur annonce plus de 95 % de certitude. C’est possible répondent les professionnels mais il détecte surtout des malades infectés par une lourde charge virale. Ce genre de test antigénique était présent au début de la pathologie vers les mois de mars, avril. Puis après on les a très peu employés, on les a même un peu décriés parce qu'ils étaient moins sensibles que la fameuse PCR. Ils ont peut-être une place à reprendre grâce à leur coût qui est beaucoup plus bas et à leur rapidité".

Le privé qui devient acteur de la santé, c’est toujours dangereux tonnent certains médecins contactés par téléphone. D’autant que le coût réel de la languette tourne autour de 15 euros. L’autre problème est le trou statistique car Siensano, qui ne reconnait pas l’action n’est pour l’instant pas tenu informé des résultats positifs ou négatifs. Mais, à ce propos, l’entrepreneur qui veut poursuivre son idée, ne demande qu’à communiquer.