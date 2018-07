Chaleur, sécheresse et imprudence à l'origine de nombreux incendies: tous les conseils pour éviter le drame

Les températures restent élevées : aujourd'hui encore, le mercure grimpera jusque 30 degrés. Avec la chaleur et la sécheresse, de nombreux départs de feu sont constatés. Les pompiers recommandent donc la plus grande prudence des citoyens.

Cette chaleur qui s'est abattue sur le pays augmente considérablement le travail des pompiers. Les feux de broussailles ou de champs sont en nette augmentation. En cause, il y a la sécheresse, mais aussi l'imprudence de certains, que ce soit dans les campagnes ou dans les jardins. Pourtant, quelques incidents pourraient facilement être évités dans nos jardins.

Depuis le début du mois de juillet, les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises à cause de barbecues. Il y a très peu de vent, et pour attiser les flammes, certains ajoutent de l'alcool à brûler, qui peut s'enflammer jusque dans le bidon. D'autres jettent les braises encore chaudes dans des sacs poubelles stockés dans un garage. C'est ainsi que démarrent des incendies. Il faut donc toujours avoir à proximité un tuyau d'arrosage raccordé au robinet, ou alors un seau d'eau, et éteindre le foyer une fois le barbecue terminé.

Les personnes qui stockent du bois ou qui ont des déchets verts séchés ne doivent pas les entreposer le long d'une façade de l'habitation et bien les isoler pour éviter toute propagation en cas de départ de feu.

Enfin, soyez vigilants si vous manipulez de l'essence pour la tondeuse par exemple, ou la débroussailleuse, et stockez le combustible dans un récipient en métal et à l'abri de la chaleur.