Challenge Miami - Le N.1 mondial Jan Frodeno renoue avec la victoire à Miami, Bart Aernouts 15e

(Belga) Pour son premier triathlon après 17 mois sans compétition depuis son succès en octobre 2019 à Hawaii, Jan Frodeno a d'emblée renoué avec la victoire en remportant vendredi soir le Challenge de Miami, disputée à huis clos aux Etats-Unis. Sur l'anneau automobile floridien et au terme d'1,6 km de natation, 60 km de vélo et 17 km à pied, le N.1 mondial allemand, 39 ans, s'est montré le meilleur d'un large plateau de 44 triathlètes. Un seul Belge parmi ceux-ci: Bart Aernouts, 15e pour sa 1ère course de la saison.

Frodeno n'a jamais quitté les premières positions, tant en natation (3e) qu'à la fin du vélo (2e), avant de prendre les rennes de la course après 1 km de course à pied et ne plus les lâcher. Le triple champion du monde Ironman a bouclé la distance en 2h37:57, devançant de 2:31 le Canadien Lionel Sanders (2h40:28) et de 3:38 l'Américain Ben Kanute (2h41:35). Sorti de l'eau dans les derniers (38e), Bart Aernouts a, comme à son habitude, réalisé une remontée au sein du peloton. L'Anversois de 36 ans pointait à la 25e place à la mi-parcours du vélo, mais déjà à plus de 5 minutes de Frodeno, avant de déposer sa machine en 17e position. Sur un format trop court que pour pleinement s'exprimer, le dauphin de Patrick Lange à Hawaii en 2018 a finalement franchi l'arrivée 15e, en 2h47:30, soit à 9:28 du vainqueur. Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Jodie Stimpson, en 3h01:04. L'ancienne spécialiste de courte distance, championne des Jeux du Commonwealth en 2014, a profité de l'absence de l'Allemande Anne Haug, testé positive au Covid-19 juste avant la course, et d'une pénalité de 2 minutes imposées à sa compatriote Lucy Charles-Barclay lors de la partie cycliste pour la devancer de 1:22 à l'arrivée. L'Américaine Jackie Hering a complété le podium 2:21 plus tard. Si la situation sanitaire le permet, le circuit Challenge Family débutera en Europe le 24 avril, à Gran Canaria (Esp), tandis que le circuit Ironman ne reprendra du service sur le Vieux Continent que le 23 mai, avec le 70.3 de Graz (Aut). . (Belga)