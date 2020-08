Challenger de Prague: Ruben Bemelmans sorti au 1er tour

(Belga) Ruben Bemelmans a été éliminé dimanche au 1er tour du tournoi Challenger de Prague, premier rendez-vous du circuit ATP après cinq mois d'une pause forcée dûe à la crise du coronavirus. Le Limbourgeois, 215e mondial, s'est incliné 7-5, 7-5 face au Tchèque Jan Satral (ATP 378) dans cette épreuve sur terre battue dotée de 137.560 euros.

Plus tard dans la journée, Arthur De Greef (ATP 323) affrontera le Français Enzo Couacaud (ATP 179). Troisième Belge en lice dans la capitale tchèque, Kimmer Coppejans (ATP 154) est exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série N.11. Il débutera au 2e tour face au Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 190). Le Challenger de Prague, dont la tête de série N.1 est le Suisse Stan Wawrinka (ATP 17), triple vainqueur d'un Grand Chelem, constitue le premier rendez-vous du circuit ATP après cinq mois d'une pause forcée dûe à la crise du coronavirus. Samedi, on a appris qu'un joueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été testé positif au Covid-19 en marge du tournoi. Le circuit Challenger est le 2e niveau du tennis masculin, après le circuit ATP, qui doit reprendre le 22 août avec le Masters 1000 de Cincinnati, disputé à New York. (Belga)