Challenger Pro League - Vainqueur 3-0 de Jong Genk, Beveren est le nouveau leader

Le dernier match de la 11e journée de la Challenger Pro League n'a pas réservé beaucoup de suspense, dimanche soir. Beveren s'est imposé 3-0 face à Jong Genk, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion d'Aziz Ouattara (17e). Thierno Barry (1ère, 76e) et Dieumerci Mbokani un but sur penalty (18e) et deux assists ont été les protagonistes de ce succès, qui permet au club waeslandien de déposséder le RWDM de la première place dont il avait hérité dans l'après-midi après son succès 3-0 face au Lierse.

A mi-saison régulière, Beveren et le RWDM comptent 21 points, deux de plus que le Lierse (3e) et RSCA Futures (4e). Samedi, le Beerschot avait déjà abandonné sa position de leader (17 points, 5e) après sa défaite 1-2 contre RSCA Futures. Sur une hésitation à la relance de Hervé Matthys, Anouar Ait El Hadj a ouvert la marque pour les espoirs mauves (22e, 0-1). Absent lors des deux derniers matches, qui se sont soldés par autant de défaites, Lucas Stassin a donné plus d'aise aux jeunes anderlechtois (71e,0-2) dirigés pour la première fois par Guillaume Gillet. Le but anversois de Ryan Sanusi est tombé trop tard (89e, 1-2). Réduits à dix après l'exclusion d'Ibe Hautekiet (64e), les espoirs brugeois se sont inclinés 3-2 à Dender, désormais huitième avec 14 points. Bruges NXT fait toujours partie du top 6 (16 points, 6e). Vendredi, le SL16 FC a essuyé une cinquième défaite 4-1 à Deinze. Les Flandriens (11 points, 10e) reviennent à une unité des espoirs du Standard (12 points, 9e). Battu 3-1 à Lommel, Virton a aligné un sixième match sans victoire (4 défaites) et se retrouve avant-dernier avec 9 points, un de plus que Jong Genk, la lanterne rouge. Les Limbourgeois se sont rapprochés de la première partie du classement (15 points, 7e).