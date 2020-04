Chambre froide de cuisine ou camion frigorifique: deux solutions différentes à la saturation de la morgue communale à Auderghem et à Liège

Conséquence dramatique et concrète de cette épidémie: les morgues communale, les crématoriums et les funérariums commencent à arriver à saturation en certains endroits. À Auderghem et à Liège notamment où des solutions différentes ont été trouvées.

Au centre Adeps d'Auderghem en région bruxelloise, les chambres froides des cuisines ont été réquisitionnées pour entreposer deux corps car la morgue communale, qui compte six places, est arrivée à saturation. Certains funérariums privés commencent eux aussi à arriver à saturation.

Un problème identique s'est posé en région liégeoise où il a été décidé de conserver des dépouilles dans des camions frigorifiques. La Ville de Liège en a fait installer un sur le parking du crématorium de Robermont pour alléger et faciliter le travail des services funéraires. Mais à Auderghem, le bourgmestre n'a pas souhaité cette solution. "Nous avons dû trouver des solutions qui soient la plus digne possible. Tout ce que la protection civile nous proposait était de réquisitionner des camions frigorifiques de traiteur. Je trouve quand même que mettre des gens dans les camions frigorifiques n'est pas très sérieux. Ici, nous sommes dans un endroit public reposant, digne et qui est et le moment qui nous permet de contacter la famille et d'espérer organiser des funérailles les plus proches possibles", a-t-il expliqué à notre journaliste Céline Gransard.