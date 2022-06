Championnat de Belgique de beachvolley - Colson/Deroey et Van den Vonder/Cools s'imposent à Ypres

(Belga) Martijn Colson et Dennis Deroey ont remporté la cinquième manche du Championnat de Belgique de beachvolley, dimanche à Ypres. En finale, ils se sont imposés sur le score de 15-21, 21-11 et 21-19 contre les frères Louis et Gilles Vandecaveye.

Les frères Vandecaveye avaient éliminé en quarts de finale Dries Koekelkoren et Tom van Walle, tenants du titre et actif sur le circuit international pendant de longues années, sur le score 16-21, 21-17 et 15-11. Chez les dames, la victoire est revenue à la paire composée de Lisa Van den Vonder et Sarah Cools, déjà lauréates des trois manches précédentes. Elles n'ont pas éprouvé de difficulté en finale contre Lien Van Geertruyden et Océane Reul avec une rencontre ponctuée sur le score de 21-4, 21-17. Le prochain rendez-vous pour la succession au palmarès national de Koekelkoren et van Walle et de Sarah Cools et Lisa Van den Vonder se tiendra les 2 et 3 juillet à Lommel. (Belga)