Championnat de Belgique des rallyes - Craig Breen gagne l'Aarova Rally

(Belga) Craig Breen (Hyundai i20 Coupe WRC) a remporté dimanche l'Aarova Rally, deuxième manche du Jobfixers Belgian Rally Championship, le championnat de Belgique des rallyes. Breen s'est imposé avec 1:10.5 d'avance sur le champion de Belgique Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5), nouveau leader du général au détriment de Ghislain de Mevius, absent. Niels Reynvoet (Skoda Fabia R5) a fini troisième à Audenarde.

La victoire de Breen à Audenarde n'est pas une suprise. L'Irlandais était le seul à s'aligner au volant d'une WRC et a roulé cette course en préparation du Rallye d'Ypres, avant-dernière manche du championnat du monde. Breen a remporté neuf des dix spéciales. Breen, qui sera aussi au départ du South Belgian Rally dans deux semaines, n'est pas inscrit pour le championnat belge et n'a donc pas inscrit de point. Adrian Fernémont prend lui le maximum de points avec sa deuxième place et se hisse en tête du général. Niels Reynvoet a profité de la crevaison de Kris Princen (Citroën C3 R5) dans la dernière spéciale pour prendre la troisième place, Princen finissant cinquième. (Belga)