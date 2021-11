Championnat du monde IBO lourds-légers - Bilal Laggoune surpris par un crochet du gauche de Jack Massey au 3e round

(Belga) Le combat de clôture du gala de boxe de vendredi soir au Bolton Whites Hotel opposait le Belge Bilal Laggoune à l'Anglais Jack Massey en douze rounds, pour le titre mondial IBO vacant des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg), abandonné par le Sud-Africain Kevin Lerena.

La candidature de Massey pour ce titre IBO avait suscité beaucoup d'engouement en Grande-Bretagne, où Laggoune était craint pour avoir au moins fait jeu égal avec Tommy McCarthy le 31 octobre 2020 à la Wembley Arena lors d'un championnat d'Europe EBU perdu de justesse aux points. Il n'a pourtant cette fois pas été au-delà du troisième des douze rounds, au cours duquel l'arbitre britannique Steve Gray a en effet arrêté le combat (k.o technique) après 1 minute et 36 secondes, renonçant ainsi à compter une deuxième fois le Flandrien, affalé dans un coin du ring. Un crochet du gauche à la face de l'Anglais l'avait en effet déjà envoyé au sol 53 secondes plus tôt. Mais il s'était relevé, visiblement furieux d'avoir été surpris par ce coup qu'il n'avait pas vu venir. Son adversaire s'est alors jeté sur lui pour en finir au plus vite, sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Massey, 28 ans, a remporté une 19e victoire en vingt combats, tandis que Laggoune, 28 ans également, a subi sa troisième défaite, pour 25 victoires et deux nuls. Le Carolo Michel Garcia (33 ans, 16 victoires, 2 défaites) s'était auparavant largement incliné aux points (2 x 100-89 et 98-91) contre un autre Anglais, Mark Jeffers (23 ans, 14 combats, 14 victoires), dans le championnat WBO Global des super-moyens (entre 73,028 et 76,205 kg).