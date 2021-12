Championnat WBA Continental des super-plumes - Le Gallois Joe Cordina bat Miko Katchatryan aux points, et conserve son titre

(Belga) Miko Katchatryan s'attaquait au titre WBA Continental des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg) du Gallois Joe Cordina, ce samedi soir à l'Echo Arena de Liverpool.

Le boxeur liégeois, certes invaincu en treize combats, comme le tenant de la ceinture, relevait à cette occasion un défi qui paraissait trop audacieux, notamment compte tenu de la défaite subie par Faroukh Kourbanov contre le même adversaire, aux points, le 20 mars à la Wembley Arena. Cette fois encore, il a fallu attendre le verdict des officiels pour connaître le vainqueur. C'est en effet aux points, à l'unanimité des trois juges (100-90 pour le Polonais Pawel Kardyni, 98-92 pour le Monégasque Jean-Robert Laine et le Britannique Joel Latham), que Cordina a remporté sa quatorzième victoire, pour repartir chez lui avec "sa" ceinture WBA Continental. Cinq championnats figuraient au menu de ce gala organisé par Matchroom Boxing, et retransmis sur DAZN. Avec tout en haut de l'affiche, l'Irlandaise Katie Tailor, 35 ans, qui défendait ses quatre titres (WBC, WBA, IBF et WBO) des légers (entre 58,967 et 61,237 kg kg) face à la Kazakhe Firuza Sharipova, 26 ans, championne IBA (International Boxing Association) des super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg), qu'elle a battue aux points (96-93, 97-92, 98-92). (Belga)