Championnats d'Europe d'escalade - Chloé Caulier première des qualifications du bloc, Simon Lorenzi 8e et Nicolas Collin 15e

(Belga) Chloé Caulier a terminé à la première place des qualifications de l'épreuve du bloc (boulder) aux Championnats d'Europe d'escalade, dimanche à Moscou. La Belge tentera de faire aussi bien lundi lors des demi-finales. Les deux Belges engagés en qualifications chez les messieurs ont aussi validé leur ticket pour la phase finale.

Caulier, 24 ans et 14e de la vitesse samedi, a devancé le Tchèque Eliska Adamovska et la Serbe Stasa Gejo. Dans la foulée, Simon Lorenzi et Nicolas Collin se sont aussi qualifiés pour les finales prévues lundi. Collin, 13e de l'épreuve de vitesse samedi, a terminé à la 15e place, accrochant in extremis le top 16 qualificatif. Simon Lorenzi, éliminé en qualifications samedi, a lui terminé à la 8e place. Les épreuves de difficulté se tiendront mardi (qualifications) et mercredi (finales). Après une journée de repos jeudi, les épreuves combinées, au programme des prochains Jeux Olympiques, se disputeront vendredi et samedi. Les deux champions d'Europe valideront d'ailleurs leur ticket pour Tokyo. (Belga)