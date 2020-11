Championnats d'Europe d'escalade - Nicolas Collin prend la 13e en vitesse, Chloé Caulier 14e chez les dames

(Belga) Les trois Belges présents à Moscou pour les Championnats d'Europe d'escalade ont disputé samedi l'épreuve de vitesse. Chez les messieurs, Nicolas Collin a pris la 13e place et Simon Lorenzi la 18e. Chloé Caulier a elle terminé 14e chez les dames.

Nicolas Collin a bien entamé sa compétition avec le 9e temps des qualifications (6.67) alors que Lorenzi, dans un chrono de 7.75, a terminé 18e, échouant à deux places et 9 centièmes du top 16, qualificatif pour la phase finale. Le Bruxellois de 22 ans, 44e mondial, a ensuite été éliminé en huitièmes de finale après un temps de 7.47. Le titre est revenu à l'Ukrainien Danyil Boldyrev, qui a battu en finale le Russe Lev Rudatskiy grâce à un chrono de 5.69, soit cinq centièmes de moins que son adversaire. Le Polonais Marcin Dzienski a décroché le bronze. Seule Belge engagée dans la capitale russe, Chloé Caulier a terminé les qualifications de la vitesse à la 16e place dans un temps de (10.33), s'invitant in extremis pour la phase finale. La Belge de 24 ans a ensuite été éliminée avec le 14e temps des huitièmes de finale (10.17). La Russie a totalement dominé cette épreuve féminine en plaçant trois athlètes sur le podium. Ekaterina Barashchuk s'est imposée grâce à un temps de 7.37 en finale devant sa compatriote Elizaveta Ivanova (7.44). Médaillée de bronze, Iuliia Kaplina avait pourtant débuté la compétition en fanfare en signant un nouveau record du monde grâce à un chrono de 6.96. Les qualifications des épreuves de bloc (boulder) sont prévues dimanche lors de la deuxième journée de ces Championnats d'Europe. Les finales sont programmées lundi. Les épreuves de difficulté se tiendront mardi (qualifications) et mercredi (finales). Après une journée de repos jeudi, les épreuves combinées, au programme des prochains Jeux Olympiques, se disputeront vendredi et samedi. Les deux champions d'Europe valideront d'ailleurs leur ticket pour Tokyo. (Belga)