Championnats du monde dames division III - La Belgique prend sa revanche sur la Lituanie et prend la tête du classement

(Belga) Après sa victoire 8-0 aux dépens de la Bulgarie (IIHF 32) mercredi, l'équipe nationale belge féminine de hockey sur glace, 39e mondiale, a signé une nouvelle victoire 8-0 face à la Lituanie (IIHF 36), jeudi à Sofia. Ce succès permet à la Belgique de prendre la tête du groupe A des championnats du monde de division III organisés dans la capitale bulgare.

Les buts ont été inscrits par Louise Paulissen (29:50, 46:47), Lotte de Guchtenaere (43:25, 44:30 et 49:27), Femke Bosmans (47:28), Anke Steeno (50:16) et Renée De Wolf (57:37). La Belgique avait débuté la compétition par une défaite 2-3 face à la Lituanie, lundi. Six pays devaient disputer ce championnat. L'Ukraine (IIHF 40) a renoncé en raison de la guerre. Hongkong (IIHF 30) et la Roumanie (IIHF 37) ont invoqué des mesures de restriction en raison de la crise sanitaire pour ne pas se déplacer à Sofia. Par conséquent, les trois pays restants s'affrontent à deux reprises. La Belgique retrouvera samedi la Bulgarie dans son dernier match. En cas de victoire, la Belgique remportera le tournoi et obtiendra son billet pour le groupe B de la division II la saison prochaine. (Belga)