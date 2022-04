Championnats du monde dames division III - La Belgique remporte son tournoi et monte en division II

(Belga) La Belgique, 39e au classement mondial, a remporté le tournoi du championnat du monde hockey sur glace féminin de division III (groupe A), samedi à Sofia. Opposées dans le 4e dernier et match à la Bulgarie (IIHF 32), les joueuses coachées par Tim Vos Belges devaient impérativement remporter ce match pour obtenir le droit d'évoluer l'an prochain au niveau supérieur : le groupe B de la division II. Elles n'ont pas tremblé et se sont imposées 8-0.

Anke Steeno (11:52), Femke Bosmans (13:10 et 14:03) et Abby Azitemina Kudidila (13:38) avaient assuré l'essentiel dès le premier tiers-temps. Lotte de Guchtenaere (33:32) dans le second tiers, puis Azitemina Kudidila (43:23) et Steeno (51:33 et 55:09) dans le dernier ont propulsé le palet au fond de la cage bulgare. Au classement final, la Belgique s'impose avec 9 points. La Lituanie (IIHF 36) en compte aussi 9 mais est devancée à la différence de leurs matchs particuliers (3-2 et 0-8). La Bulgarie boucle le tournoi sans point. La Belgique avait débuté la compétition par une défaite 2-3 face à la Lituanie, lundi, avant d'aligner deux larges succès aux dépens de la Bulgarie (8-0), mercredi, et de la Lituanie (8-0), jeudi. Six pays devaient disputer ce tournoi. L'Ukraine (IIHF 40) a renoncé en raison de la guerre. Hongkong (IIHF 30) et la Roumanie (IIHF 37) ont invoqué des mesures de restriction en raison de la crise sanitaire pour ne pas se déplacer à Sofia. Par conséquent, les trois pays restants se sont affrontées à deux reprises. Le Mondial de division II (groupe B) se déroulera du 17 au 22 mai à Zagreb. Il réunira la Croatie, l'Afrique du Sud, l'Islande, l'Australie et la Turquie. Le vainqueur sera promu dans le groupe A. Le dernier rejoindra la division III (groupe A). (Belga)