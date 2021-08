Championnats du monde de biathlon d'été - Florent Claude médaillé d'argent dans la poursuite

(Belga) Florent Claude a remporté la médaille d'argent dans la poursuite des championnats du monde de biathlon d'été sur la distance de 10 km, dimanche à Nove Mesto en République tchèque.

Grâce à sa 4e place en sprint la veille, l'affilié aux Skieurs réunis de Haute Fagne de 29 ans s'était élancé 14 secondes derrière le Tchèque Michal Krcmar, sacré en sprint. Il a terminé la course avec 15.7 secondes de retard sur le même Krcmar. Florent Claude a commis quatre fautes sur le pas de tir, contre une seule pour le Tchèque. Le natif de Remiremont qui défend les couleurs belges depuis 2017 avait débuté ces Mondiaux en montant sur la 3e marche du podium du Super sprint vendredi. Thierry Langer, 14e samedi, accusait 35 secondes de retard au départ. Il a finalement terminé 12e à 53.8 du vainqueur. Tom Lahaye-Goffart, 39e du sprint, abordait cette poursuite avec un handicap de 1:14. Il a grimpé de trois places pour ponctuer sa course à la 36e place, à 3:29.2. Le biathlon d'été se déroule selon le même principe que le sport qui est au programme olympique des Jeux d'hiver, à savoir une alternance de parcours en ski et de tir, à ceci près que le ski de fond sur la neige est remplacé par du ski à roulettes sur des sentiers. (Belga)