Championnats du monde de padel - La Belgique qualifiée aussi pour les quarts de finale chez les messieurs

(Belga) La Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale des championnats du monde de padel dans le tableau masculin, mercredi à Dubai aux Emirats Arabes Unis.

Les Belges ont battu l'Italie 2 à 1 pour prendre la deuxième place du groupe B et rejoindre le top 8. Dans le premier match face aux Transalpins, Maxime Deloyer et Laurent Montoisy ont battu Daniele Cattaneo et Riccardo Sinicropi 4-6, 6-1 et 6-4. Clément Geens et Jérôme Peeters ensuite ont dominé Marcelo Capitani et Denis Perino 6-1 et 6-2. Enfin, Jeremy Gala et Alec Witmeur ont perdu contre Simone Cremona et Marco Cassetta 7-6 (8/6) et 7-5. La Belgique avait perdu contre l'Argentine (0-3) puis s'était imposée contre les Pays-Bas (3-0). Elle rencontrera la France, première du groupe D, pour une place en demi-finale. Les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale. Chez les dames aussi, la Belgique s'est hissée dans le top 8 grâce à des victoires sur le Japon (3-0) et l'Uruguay (3-0) et malgré une défaite contre l'Argentine (3-0). Les Belges joueront en quarts de finale contre la Suède ou le Brésil. (Belga)